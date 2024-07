In finale ci è andata la squadra migliore

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sembrava che tutto si fosse messo per il meglio per la Francia, e in particolare per Kylian Mbappé. Per la semicontro la Spagna, Deschamps aveva scelto di schierare tre centrocampisti puri (Tchouaméni, Rabiot e Kanté) e di mettere in panchina Griezmann per schierare il tridente d’attacco costituito da Dembélé a destra, Kolo Muani in mezzo e Mbappé a sinistra. Chissà magari era anche un modo per mettere Mbappé contro il trentottenne Jesús Navas, in campo al posto dello squalificato Carvajal. In ogni caso, dopo circa 9 minuti di dominio nel possesso per la Spagna, la Francia è riuscita a passare alla prima volta che riusciva a consolidare il possesso nella metà campo avversaria. Di Spagna-Francia abbiamo parlato anche in Che Partita Hai Visto, il podcast dedicato ai nostri abbonati in cui commentiamo a caldo le partite più importanti della settimana.