Il summit di Washington | ecco le questioni chiave per Paesi Nato

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il momento clou di oggi per il 75esimo anniversario dellasarà presso l'Andrew W. Mellon Auditorium. Questa sede ha un significato storico in quanto luogo dove il presidente Harry S. Truman ospitò la firma del Trattato del Nord Atlantico del 1949, che sancì l'alleanza. Anche il presidente Bill Clinton scelse questa sede per la commemorazione del 50esimo anniversario. Ma le discussioni procedono a tutto campo per i 32membri. Edquali sono ledi questo verticeDC.Ucraina: la priorità assoluta del verticeSecondo un funzionario europeo, 'la priorità numero 1, 2 e 3 per il' sarà l'Ucraina. Lo stesso funzionario ha spiegato che ieuropei vedono ilarrivare in un momento critico in termini di sicurezza per due motivi.