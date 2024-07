Il primo avatar italiano che risponde al 112 nella lingua dei segni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) AGI - Arriva in Italia ilvirtuale capace dire alle richieste di emergenzadei, nota anche come Lis. Il software intende dare un aiuto immediato alle persone sorde: chi necessita di un soccorso, dopo aver chiamato l'800 800 112, riceverà un link sul suo smartphone per essere indirizzato sul portale FlagMii EML, usato quotidianamente dalle centrali operative di 112 e 118. Qui si potrà trovare l'assistente virtuale che, in Lis, chiederà quale è l'emergenza attraverso una serie di icone cliccabili dall'utente. L'iniziativa nasce da una challenge della città di Torino che, insieme al servizio Nue 112 del Piemonte, ha offerto alle aziende italiane l'opportunità di co-finanziare l'iniziativa. La sperimentazione dell'è invece affidata a Casa delle tecnologie emergenti, hub finanziato dal Mimit.