I detriti dell’alluvione Finalmente la rimozione Ma ci vorrà quasi un mese

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Otto mesi dopo, passare da Maliseti e vederli tutti accatastati era ancora un colpo al cuore, un triste spettacolo con cui fare i conti. Una ferita difficile da rimarginare, quelladel 2 novembre. Ma da oggi, piano piano, vedremo ridursi quella montagna di terra alluvionata, per l’esattezza 5mila metri cubi di materiale proveniente dalle operazioni di pulizia delle zone alluvionate. Inizia oggi e terminerà ad agosto, infatti, ladelle terre accumulate nel piazzale del palazzetto dello sport: era l’ultimo segno rimasto del tragico evento che devastò la città. Un problema, quello dei ritardi per lo smaltimento deiaccumulati, che è stato più volte sollevato da La Nazione grazie anche alle segnalazioni dei tanti cittadini e dei frequentatori del palazzetto inorriditi dallo stato di degrado in cui versava tutta l’area.