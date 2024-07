Guida TV Sky Cinema e NOW | R I P D - Poliziotti dall' aldilà Mercoledi 10 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Alle 21:15 su SkyUno HD, canale 301, c'è "R.I.P.D. -". Questo film fanta-action, basato sull'omonima graphic novel, vede Jeff Bridges e Ryan Reynolds nei panni di un pistolero del West e di un detective di Boston, entrambi defunti. Insieme, entrano a far parte di un corpo di polizia ultraterreno, incaricato di mantenere l'ordine tra i morti e i vivi. Su SkyDue HD, alle 21:15 sul canale 302, puoi vedere "One Life". Questo dramma storico racconta la vera storia di Nicholas Winton, interpretato da Anthony Hopkins, l'uomo che salvò centinaia di bambini'orrore della Shoah. Helena Bonham Carter completa il cast di questa toccante narrazione di coraggio e umanità durante uno dei periodi più bui della storia.