Giro d’Italia donne Alice Palazzi corre in casa

(Di mercoledì 10 luglio 2024) IlWomen diventa anche motivo di orgoglio locale. La quarta tappa Imola-Urbino (134km), che interesserà oggi i comuni di Montecalvo in Foglia e Urbino, sarà molto speciale per una delle oltre 200 cicliste partecipanti., 22 anni, non è solo l’unica partecipante alla manifestazione residente a Pesaro e Urbino, precisamente Osteria Nuova, ma è anche la sola professionista a due ruote di questa zona. Atleta di spicco che con passione e determinazione è arrivata in pochi anni a competere ad altissimi livelli, arrivando quest’anno al suo terzoWomen. A 16 anni è salita in sella a una bici e ha deciso di tenersela stretta, provando una carriera nel ciclismo dopo aver giocato per 10 anni a pallavolo, alla Polisportiva Bottega.