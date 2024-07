Festa del Raccolto Cibi prelibati in piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dalla farina alla pizza passando per il pane, poi torte, focacce, abbinamenti:per una sera portati inMatteotti dove tanti cittadini hanno partecipato alladel, la manizione promossa da Molini Fagioli. Gli organizzatori parlano di un pubblico oltre le aspettative: sono state tante le persone che lunedì hanno degustato i prodotti e le specialità da forno preparate al momento da venti professionisti giunti a Città di Castello da tutta Italia. "Riteniamo sia molto importante – ha sottolineato il presidente di Molini Fagioli, Alberto Figna – coinvolgere le persone che poco conoscono il nostro mestiere e la nostra grande passione. Far toccare con mano quello che facciamo ogni giorno e quello che vogliamo fare è molto importante e credo che aiuti a comprendere meglio come si sviluppi l’intera filiera".