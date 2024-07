Euro 2024 Albania nel caos | accusa di stupro gravissimo quanto successo in hotel

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La procura tedesca sta indagando sull’dinei confronti di un dipendente dell’persarebbe accaduto nell’di Dortmund nel quale aggiornava la squadra durante. Secondo il racconto fornito della giovane vittima agli investigatori, l’uomo l’avrebbe presa per un braccio, trascinata in una piccola stanza e avrebbe compiuto atti sessuali contro di lei contro la sua volontà. La Federcalcio albanese non ha ancora risposto a una richiesta scritta di commento da parte della dpa. L’imputato è tornato inil giorno successivo prima del previsto, ha aggiunto la procura. Si dice che l’infrazione sia avvenuta il giorno prima dell’ultima partita del girone dell’contro la Spagna, nella quale è stata eliminata.