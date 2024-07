Commercianti presi a calci e pugni da 4 minorenni Avevano rifiutato di vendergli alcol

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lucca, 10 luglio 2024 –a due titolari di un Kebab a Lucca. Una serata da incubo per i gestori dell’attività commerciale che sono stati aggrediti da 4. La colpa? Averedi somministrare loro bevandeiche. I ragazzi sono stati individuati e sono stati sottoposti a Daspo urbano dal questore Edgardo Giobbi. I quattro, nella serata di lunedì, hanno chiesto insistentemente di consumare bevandeiche in un Kebab di via Garibaldi, e ancora una volta come già successo di recente i titolari legittimamente si sono rifiutati, poiché la somministrazione dia minori è vietata dalla legge. Stavolta i quattro non hanno accettato il rifiuto e, oltre a danneggiare un totem pubblicitario presente nell’esercizio commerciale, hanno aggredito ai due titolari, per poi fuggire dal locale prima dell’arrivo della Polizia.