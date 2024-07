Chiude dal 15 luglio al 14 agosto il ramo d' ingresso dello svincolo per Vezzano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La Spezia, 102024 – Verrà chiuso ildiin carreggiata estdiLigure in direzione Santo Stefano Magra da lunedì 15sino alle 21 di mercoledì 14. Lo ha comunicato Concessioni del Tirreno durante la riunione con Regione Liguria, i tecnici del ministero e della concessionaria, oltre ai referenti di Anci e dei Comuni della Spezia,, Santo Stefano Magra e Bolano. La chiusura si inserisce nel programma di lavori per l’ammodernamento delle barriere di sicurezza spartitraffico lungo il raccordo autostradale tra Santo Stefano e La Spezia: il cantiere oggi presente, che richiede la chiusura delle corsie di sorpasso in entrambi i sensi di marcia (tra il km 104+150 ed il km 102+900) in prossimitàdiLigure, verrà definitivamente rimosso entro il 312024.