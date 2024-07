Cassa integrazione in aumento in Lombardia La classifica delle province

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Milano, 10 luglio 2024 – Aumentano le ore richieste dalle aziende per la, +13,6% a maggio su aprile in, e ben +49,8% rispetto ai primi cinque mesi del 2023. Un trend che, secondo i dati riportati dall’Osservatorio Inps sullaguadagni, è trasversale più o meno in tutte le, ad eccezione di Lecco, Mantova e Pavia che, mese su mese, riportano invece una riduzione di ore autorizzate. Il dato è stato inserito anche nell’analisi trimestrale del mercato del lavoro fatto da Unioncamere, secondo cui la stabilità della disoccupazione e l’di ore disono da considerarsi come segnali non rassicuranti. Per quanto riguarda la, in particolare, dopo il boom registrato nel periodo Covid, si è assistito ad un processo di riassorbimento che si ora sembra essersi esaurito.