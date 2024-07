Calciomercato l’Avellino fa sul serio | colpo da 90 a centrocampo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024)è scatenato sul. Il club biancoverde programma la prossima stagione con il chiaro obiettivo di lottare per la promozione in Serie B. E’ fatta per l’arrivo di Dimitrios Sounas, un calciatore in grado di spostare gli equilibri in Serie C. Il centrocampista, in uscita dal Catanzaro, è pronto a firmare un contratto biennale con. La chiusura dell’affare è prevista entro le prossime 48 ore.