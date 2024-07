Biden | la NATO fornirà altri sistemi di difesa aerea a Kiev anche dall' Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Joeha aperto il vertice dellaannunciando l'invio di nuovidiall'Ucraina, in collaborazione con gli alleati."La Russia non prevarrà", ha dichiarato dal palco del Mellon Auditorium, lo stesso luogo dove nel 1949 fu firmato il trattato che ha sancito la nascita dell'Alleanza. "Collettivamente, forniremo all'Ucraina ulterioridistrategica, comprese batterie Patriot aggiuntive donate da Stati Uniti, Germania e Romania; componenti Patriot forniti dai Paesi Bassi e dapartner per consentire il funzionamento di una batteria Patriot aggiuntiva; e un ulteriore sistema Samp-T do", si legge in una nota della Casa Bianca. Inoltre, gli Stati Uniti riprogrammeranno le consegne pianificate delle vendite militari straniere di intercettori critici per la, permettendo così di fornire acentinaia di intercettori aggiuntivi nel prossimo anno.