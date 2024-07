Berrettini un raggio di sole dopo Wimbledon | è ufficiale

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 10 luglio 2024), tutt’altro che indiscrezioni fine a se stesse. Ora è: il campione romano ha iniziato una nuova avventura. A questo punto, trascorsa una settimana, dovrebbe aver metabolizzato quella sconfitta. Pesante non in sé e per sé, ma perché un sorteggio poco benevolo gli ha impedito, di fatto, di arrivare in fondo al torneo in cui più ha brillato nel corso della sua carriera. E forse ce l’avrebbe fatta anche stavolta, Matteo, se solo non si fosse imbattuto nel numero 1 al mondo. Matteotorna a sorriderela tempesta (Instagram) – Ilveggente.itUn derby duro, durissimo, di cui dovrebbe però fare tesoro. Il romano si è battuto come un gladiatore, contrariamente ad ogni pronostico, dimostrando di essere ancora sul pezzo e dando il benservito a quanti pensano che sia un tennista finito.