Annie Oakley l’emancipazione femminile e l’indipendenza delle donne

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nello spazio di LetteralMente Donna una donna eccezionale che ha saputo esprimere al meglio quell’ideale decantato dal primo femminismo vivendo una vita emancipata e indipendente. Il suo nome èe questa è la sua storia., il primo femminismo, fonte triesteallnews.it“Punta al massimo, e ci arriverai. Non la prima volta, non la seconda, e forse nemmeno la terza. Ma continua a fare del tuo meglio e a mirare in alto, perché solo con l’allenamento puoi raggiungere la perfezione. Alla fine, raggiungerai il successo”. Sono parole queste, come riportato da National Geographic, che avrebbe dettoe che ci prefigurano il carattere di una donna forte, indipendente e agguerrita. L’esatta incarnazione dei quei valori affermati nella “Declaration of sentiments” redatta durante il primo Congresso sui diritti della donna del 1848 in cui si rivendicava per essaeconomica e più libertà in un secolo in cui l’uguaglianza di genere non esisteva.