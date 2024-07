AMADEUS HA CONVINTO FIORELLO A PASSARE A NOVE? CONTRATTO ENTRO FINE MESE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La notizia è la bomba televisiva dell’estate. Dopo, anche l’amico fraternopasserebbe a.Chiusa l’avventura di VivaRai2, lo showman aveva smentito l’addio alla Rai. Così non sarà, pare. FLASH! – BRUTTISSIMA NOTIZIA PER L’AD IN PECTORE DELLA RAI, GIAMPAOLO ROSSI. DAJE E DAJE,IN MODALITÀ CATERPILLAR AVREBBE FINALMENTEQUEL CACADUBBI DI, CHE NON AVEVA NESSUNISSIMA VOGLIA DI LAVORARE ANCORA IN RAI, A ENTRARE NELLA FAMIGLIA DISCOVERY (, FAZIO E CROZZA) PER UN PROGRAMMA SULLA 9 –LUGLIO SAREBBE ATTESA LA FIRMA DEL, A SETTEMBRE IL DEBUTTO DELLO SHOWMAN SICULO Così titola a tutta pagina Dagospia. L’indiscrezione è diventata virale, rilanciata da social e web.ritroverebbe Ama e si unirebbe a Crozza e Fazio, e agli altri colleghi, per unasempre più protagonista.