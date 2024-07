5 prodotti di cui i tuoi capelli hanno bisogno in estate e soprattutto al mare

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’è una stagione che, con il suo sole ardente e le giornate trascorse al, può mettere a dura prova i nostri. L’esposizione ai raggi UV, il contatto con la salsedine e il cloro della piscina possono causare danni significativi, rendendo isecchi, fragili e opachi. Ecco quindi una guida aiessenziali per mantenere isani e lucenti durante l’, specialmente durante le vacanze al. Vi raccomandiamo Collagene per: 5 shampoo e maschere al collagene per l'hair routine Protezione solare perProprio come la pelle, anche inecessitano di protezione dai raggi UV.