Taremi anticipa | pronto ad atterrare su Milano L’Inter lo aspetta

(Di martedì 9 luglio 2024) Mehdihato tutti e sta persu. L’attaccante iraniano è il secondo parametro zero dalin ordine di tempo dopo Zielinski, già ufficializzato. SBARCO –non vede l’ora di vestire la maglia del, tant’è che ha deciso dire il volo verso Malpensa dalle 21 ad ora. Alle 14 è previsto il suo sbarco su. L’attaccante iraniano arriva a parametro zero, così come Piotr Zielinski, il quale è stato già ufficializzato., dunque, rimane in grande fermento. Dopo aver raggiunto anche l’accordo con Simone Inzaghi sul rinnovo del contratto, adesso sta per arrivare lo sbarco di. Il giocatore ovviamente si sottoporrà alle visite mediche, per poi porre la firma sul proprio contratto. Il 13 luglio, inizio del ritiro nerazzurro, Inzaghi e la squadra lo potranno subito abbracciare.