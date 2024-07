Stop ad alcune vaccinazioni obbligatorie inammissibile emendamento del leghista Borghi Lui | Lo ripresento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) “per estraneità“: è questo il motivo per cui non avrà spazio in Commissione al Senato l’della Lega, a firma di Claudio, per load. La decisione è stata presa al termine di una riunione di maggioranza in Senato, convocata alle 12.30, in vista della riunione della Commissione Affari sociali di Palazzo Madama, che è convocata alle 15. Il tema dei vaccini sarà valutato “per estraneità” al decreto sulle liste d’attesa in discussione nella commissione presieduta dal meloniano Francesco Zaffini. La propostapuntava al ritorno alla norma sui vaccini precedente alla legge Lorenzin. L’esponente del Carroccio, tuttavia, ha fatto sapere che non demorderà: “Pare che l’orientamento del presidente della Commissione Sanità del Senato, Franco Zaffini, sia quello di dichiarareper estraneità di materia il mioper l’abolizione della Legge Lorenzin – ha detto Claudiosu X – La decisione un po’ mi stupisce perché il decreto parla di Sanità ma, avendo fatto anch’io il presidente di Commissione, so che è suo potere decidere l’ampiezza del perimetro con cui valutare l’attinenza o meno degli emendamenti al decreto.