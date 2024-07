Spagna-Francia oggi in tv semifinale Europei calcio 2024 | orario programma streaming probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024), martedì 9 luglio, alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera si terrà la primadeglidi. Una grande Classica andrà in scena tra lae lae le emozioni non mancheranno di certo tra due compagini che hanno caratterizzato l’ultimo ventennio a livello continentale e mondiale. Le Furie Rosse arrivano all’appuntamento in maniera più convincente. La compagine iberica è quella che ha messo in mostra il migliorcome organizzazione e costruzione di manovra. È così che si spiegano i successi contro la Georgia e in particolare contro i padroni di casa della Germania negli ultimi scampoli dei tempi supplementari. Di contro i transalpini allenati da Didier Deschamps stanno andando avanti in questa competizione secondo un percorso molto particolare che, finora, non li ha mai visti andare a segno su azione, ma sfruttando autoreti e situazioni particolari, l’ultima delle quali la lotteria dei calci di rigore contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.