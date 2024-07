Sala | Malpensa intitolato a Berlusconi? Non è stata nemmeno consultata la società stiamo vivendo tempi barbari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) “Non sono irritato, non è un problema di emotività, ma di razionalità: quello che discuto è perché non ci sia più rispetto delle forme, della correttezza dei rapporti. L’intitolazione dei un aeroporto non è una cosa che avviene così: chi la decide? Un presidente di Enac senzaconsultare la? Il presidente di Enac va e viene, è pro tempore come tutti noi”. Così il sindaco di Milano, Beppe, ha commentato la possibile intitolazione dell’aeroporto dia Silvio. “C’è unache investe da anni, si dedica, rischia i suoi fondi e non è: se questi sono ichece ne facciamo una ragione”, ha detto il primo cittadino a margine della presentazione del piano di espansione inclusione sociale di PwC.