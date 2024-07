Ritiro Napoli Osimhen presente al primo raduno azzurro | spunta un clamoroso scenario!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 9 luglio 2024) Il futuro di Victorè già segnato in vista dei prossimi mesi. Le ultimissime sulla volontà del club e non solo. Ilè già ripartito dopo la stagione difficile. Questa mattina, i calciatori e l’intero gruppo squadra si son radunati per preparare e lavorare al meglio in vista dei prossimi impegni. La volontà della società è ormai chiara: riuscire a creare un gruppo compatto e coeso per riuscire a lavorare al meglio con il neo tecnico. Infatti, Antonio Conte ha le idee molto chiare e starebbe provando a formare una rosa all’altezza delle proprie idee. L’allenatore italiano ha già posto alcuni veti sul mercato in uscita, tranne in un caso. Infatti, uno dei partenti sarà con ogni probabilità Victor. L’attaccante nigeriano ha vissuto una stagione molto complessa, ancor più a causa dei risultati ottenuti dalla squadra.