Reddito di cittadinanza senza averne diritto Riccardo Bossi a processo

(Di martedì 9 luglio 2024) Varese, 9 luglio 2024 –, il primogenito di Umberto, del fondatore della Lega, comparirà davanti al Gup del tribunale di Busto Arsizio (Varese) il prossimo 15 ottobre per rispondere dell’accusa di false attestazioni. Secondo il pm Nadia Calcaterra, che ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio, tra il 2020 e il 2023jr ha incassato indebitamente ildi. Stando a quanto ricostruito dalle indagini,ha percepito 280 euro per 43 mensilità per un ammontare complessivo di circa 12mila euro. L'erogazione delera collegata al canone di locazione di un appartamento dal quale, però, quando gli inquirenti hanno iniziato gli accertamentiera già stato sfrattato da un anno per non aver pagato l'affitto.