Rai | variazioni programmi tv di domani

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) (Adnkronos) – Queste leRai deitv di: RAI 1 20:30 Dortmund. Calcio. UEFA Euro2024 Germany. Semifinale: Paesi Bassi – Inghilterra Telecronaca di Alberto Rimedio. Commento tecnico di Antonio Di Gennaro. In studio Simona Rolandi e Marco Lollobrigida A cura di Rai Sport 00:45 Calcio. UEFA Euro2024 Germany. Semifinale: Paesi Bassi – Inghilterra Replica RAI 2 Nessuna variazione RAI 3 14:50 PIAZZA AFFARI 15:00 In diretta dalla Camera dei Deputati “Question Time” Interrogazioni a risposta Immediata. A cura di Rai Parlamento 16:15 TG3 LIS 16:20 Rai Parlamento Telegiornale 16:25 Di là dal fiume e tra gli alberi Filicudi E Alicudi, Le Isole del Silenzio 17:30 Overland 19 – “Le vie dell’India” 18:20 Geo Magazine (Il programma Il Provinciale previsto alle ore 15:10 non sarà trasemesso) L'articolo Rai:tv diproviene da Daily Show Magazine.