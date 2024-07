Raduno Napoli a Castel Volturno | i dettagli della prima giornata e del primo approccio diretto con Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 9 luglio 2024) Questa mattina ilsi è ritrovato aper visite mediche, test fisici e ilcon Antonio. NOTIZIE CALCIO. Nellaodierna, ilha dato il via alestivo presso il centro tecnico di, segnando l’inizio ufficialestagione sotto la guida di Antonio. Questa mattina, i giocatori si sono presentati uno dopo l’altro per sottoporsi a visite mediche e test fisici, segnando ilincontrocon il nuovo allenatore. Primi Arrivi e l’incontro conIlha preso il via presto, con il difensore Juan Jesus che è stato ila varcare la soglia del centro tecnico. Seguendo un ritmo costante, gli altri giocatori, tra cui Victor Osimhen, sono giunti successivamente, mostrando un clima di serenità e determinazione.