Pronto soccorso mesi caldi Fino a 240 accessi al giorno Entro luglio il nuovo reparto

(Di martedì 9 luglio 2024) La buona notizia è il "a fine mese. Quella meno buona è il numero di specialisti dell’emergenza urgenza, in carenza "cronica". Sono le coordinate all’interno delle quali si muove l’hub del San Donato che da inizio gennaio, come l’altro hub di Grosseto registrain salita: ognipassano dal Triage circa 200 persone con puntea 240. Per coprire tutti i turni, servirebbero almeno tredici medici in più, calcola Maurizio Zanobetti al timone del. Le ragioni non sono aretine, o almeno non solo se si pensa che le borse in scuola di specializzazione in tutta Italia non vengono mai coperte per i posti messi a disposizione,ad arrivare a deficit dell’80% dei posti disponibili. Nell’Area vasta della Sud Est che fa capo come università a Siena da anni gli specializzandi si contano sulle dita di una mano, e quest’anno ce ne sono solo due.