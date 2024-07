Piazza della Repubblica oggi riapre al traffico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Nella tarda mattinata didovrebbe essere riaperta ale via Matteotti, punti nevralgici e centrali di Abbadia San Salvatore. L’arrivo dei mezzi per il rifacimento dell’asfalto, che risale a una decina di giorni fa, aveva indotto a pensare che nel giro di pochissimo tempo l’opera sarebbe stata ultimata. In realtà per asfaltare meno di quattrocento metri di strada utilizzando i mezzi di, di tempo ne occorre poco. Ma, specialmente in via Matteotti, sono stati ultimati anche i marciapiedi. Rinnovati anche nel disegno, nelle misure, con la creazione di una fontanella. Da qui la prolungata attesadefinizione dell’opera. Che, ancora, non è del tutto ultimata. Manca, infatti, la segnaletica orizzontale che verrà fatta nei prossimi giorni.