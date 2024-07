Per non essere stuprate | clamoroso così Calcutta ha salvato un gruppo di fan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Per un fan accanito di, avere l'opportunità di andare a sentire un suo concerto deveun'emozione indescrivibile. Cantare a squarciagola "Vestiti da Sandra che io faccio il tuo Raimondo", magari attivando la luce del proprio telefono e agitandola al ritmo di "Del Verde". Ma dopo l'evento spetta a tutti il ritorno a casa. E alle volte - purtroppo - può capitare di incontrare qualche malintenzionato, pronto a pedinare anche undi ragazze. È quello che è successo a una piccola comitiva di giovani che, dopo l'esibizione del cantante di Latina, stavano attendendo il treno di ritorno per casa. Un uomo ha cominciato a seguirle in piena notte. Ma per fortuna ci ha pensato lo stessoa gestire la brutta situazione e a mettere in sicurezze le sue fan.