Pazzesco Alex Zanardi | tifosi increduli

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 9 luglio 2024) “”: non solo iin questo caso, anche i commentatoriper un sorpasso clamoroso. Il video è da pelle d’oca Non solo i, anche chi commentava la Indy Car si è alzato sulla sedia per applaudire. Il video che potrete vedere sotto è davvero clamoroso, che mette ancora una volta in evidenza quelle che sono state le caratteristiche di un pilota unico, che adesso sta correndo la gara più importante della sua vita.(Lapresse) – Ilveggente.it, come sappiamo, è fermo a quel maledetto incidente sulla sua handbike che lo fa lottare quotidianamente. Durissima la scorza dell’italiano, che nel corso della sua vita purtroppo ne ha dovute passare di tutti i colori. Prima l’amputazione delle gambe, poi la risalita fino alle Paralimpiadi, e adesso questo nuovo smacco.