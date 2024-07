Patrioti Matteo Salvini minaccia Giorgia Meloni | Se vota von der Leyen è la sua fine

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) SeUrsula von dera capo della commissione europea «potrebbe essere la sua». A dirlo è ungongolante ed entusiasta per la nascita deiper l’Europa in una sala della Camera. Mentre il raggruppamento che tiene insieme Marine Le Pen, Viktor Orbán e Vox oltre alla Lega diventa il terzo per numeri al Parlamento Europeo. Jordan Bardella sarà il capogruppo, mentre tra i sei vicepresidenti c’è il generale Roberto Vannacci. E il logo e lo stile del nuovo gruppo tradiscono uno degli ispiratori: Donald Trump. «Make Europe great again», è lo slogan che ricorda quello della campagna elettorale Usa del 2016. Intanto la premier, che è volata a Washington per il vertice Nato, non ha intenzione di entrarci: «Non sto con i filorussi».