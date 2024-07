Noci | pecore sbranate da lupi in allevamento a ridosso del centro abitato Coldiretti Puglia

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 9 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da: Bisogna salvaree capre, mucche sgozzate e asinelli uccisi dal Gargano al Salento dove la presenza del lupo si è moltiplicata negli ultimi anni con il ripetersi di stragi negli allevamenti che hanno costretto alla chiusura delle attività e all’abbandono della aree interne. E’ quanto afferma la, a seguito delle numerose segnalazioni degli allevatori della Murgia barese e tarantina, in provincia di Foggia e di Lecce, con l’ultimo caso adove una decina disono state azzannate a morte in unproprio adel. Intanto, c’è la proposta della Commissione Europea di downgrade dello status del lupo da “strettamente protetto” a “protetto” in riferimento al fatto che “la concentrazione di branchi diin alcune regioni europee è diventata un pericolo reale soprattutto per il bestiame”.