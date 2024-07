Nascondeva droga nei pantaloni e a casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024)laneie in: un 24enne, residente in un comune del comprensorio ceramico, è stato denunciato con l’accusa di detenzione a i fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata del 4 luglio, verso le 22, i carabinieri della tenenza di Scandiano, durante un controllo del territorio, hanno fermato un’auto in via Provinciale a Viano. Il passeggero, il giovane 24enne, a differenza dell’automobilista da subito ha mostrato un ingiustificato nervosismo con chiari segni di agitazione. I militari dell’Arma hanno così approfondito le verifiche. Il 24enne è stato poi trovato in possesso di involucro trasparente in cellophane contenente hashish del peso di oltre due grammi, occultato nella tasca dei. E’ stata compiuta anche la perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire (nascoste nella tasca interna di una giacca in un armadio) quattro pastiglie di ecstasy del peso di oltre due grammi.