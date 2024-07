Martinez | Voglio fare più grande la storia dell’Inter! Ecco come mi definisco

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024)ha rilasciato la sua prima intervista da nuovo portiere, dopo l’annuncio arrivato circa un’ora fa. Con Inter TV, lo spagnolo dà le sue sensazioni in vista della nuova stagione. LA SODDISFAZIONE – Josepparla di quanto sia contento di aver firmato: «Sono molto emozionato, è un orgoglio essere qui in una squadral’Inter e non vedo l’ora di iniziare.ho deciso diil portiere? Ho iniziato a cinque anni, con mio padre che faceva il portiere, nella squadra della mia città. Da lì fino a sedici-diciassette anni, poi sono andato al Barcellona e ho fatto questo percorso. Ma ho iniziato per mio padre. Io sono convinto che sono pronto peril salto di qualità: so dove sono, nel miglior club d’Italia ora. La mia mentalità è che vengo qua per dare il meglio di me e cercare dipiùla».