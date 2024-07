Marcello Cattani nuovo mandato al timone di Farmindustria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) Conferma all’unanimità peralla presidenza di. Sarà in carica per il biennio 2024-2026.è presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia e Malta. È anche nel consiglio generale di Confindustria e nel consiglio generale di Assolombarda. Da ottobre 2022 è presidente del Club Santé Italia, che riunisce 40 aziende francesi in Italia in ambito medico-farmaceutico. Contestualmente Alberto Chiesi (Chiesi Farmaceutici) è nominato presidente onorario di. L'articoloaldiproviene da Ildenaro.it. .