Louis Vuitton è pronta a rilasciare la sua attesissima collaborazione con Timberland

(Di martedì 9 luglio 2024) Quando, a gennaio, Pharrell ha presentato la sua prima collezione autunnale per il menswear di, si è concentrato sui motivi distinti, anche se già ampiamente sperimentati, del West americano. «È stato un onore avere l'opportunità di fare qualcosa che avesse a che fare con il West e con le vibrazioni del workwear western», ha dichiarato Pharrell alla stampa dopo la sua terza sfilata LV, caratterizzata da cappelli da cowboy e pelle goffrata e turchese (la collezione ha anche dato vita a una sorprendentecon la band britannica Mumford & Sons) «Mi sembra che quando si vedono ritratti i cowboy, se ne vedano solo alcune versioni. Non si riesce mai a vedere l'aspetto dei cowboy originali. Sono come noi, come me, come i neri, come i nativi americani».