LIVE Sinner-Medvedev 2-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | inizio di partita complicato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 La palla era buonissima, si rigioca il punto. 15-30 Doppio fallo. Richiesta di moviola. 6/13 percon la prima. 15-15 In rete il rovescio diin uscita dal servizio. 15-0alza la traiettoria con il diritto e porta il russo a sbagliare di diritto. 2-3 Stavolta è largo il rovescio lungolinea di. L’italiano sta capendo che è necessario un tennis più propositivo per non finire nella ragnatela di, che non attende altro che lunghi e logoranti scambi. 40-30spinge con il rovescio lungolinea e chiude con lo schiaffo al volo. Deve giocare così. 40-15 In rete la risposta di diritto di. 30-15trova un irreale diritto all’incrocio delle righe da lontanissimo.