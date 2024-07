LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Roy e Pirrone comandano la corsa a 30 km dall’arrivo gruppo in controllo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL TOUR DE FRANCEDALLE 13.25 13.17 30 km al traguardo di Toano. 13.15 1’30” di margine per Roy esulmaglia rosa. 13.14 Adesso ilè trainato dalla Lidl-Trek e dalla FDJ-SUEZ. 13.12 Caduta Emanuela Zanetti: nessun problema per l’azzurra della Isolmant – Premac – Vittoria che si rialza. 13.10si ricongiunge a Roy, si forma un duo al comando della. 13.08sta mangiando diversi secondi a Roy: con questo passo l’azzurra andrà a riprendere l’australiana. 13.05che viaggia con un minuto di distacco da Roy, mentresi trova a una ventina di secondi dall’oceanica. 13.03 Contrattacco di Elena(Roland). 13.