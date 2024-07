Incendio a Montegranaro fiamme e paura al deposito del suolificio Sgm

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024)(Fermo), 9 luglio 2024 – La colonna di fumo nero che si è levata, imponente, sulla collina vicino, ieri, intorno alle 18,30, dal magazzino delSgm, in contrada Guazzetti. Ad aver preso improvvisamente fuoco, dando vita ad un poderosodallealtissime, è stato il magazzino dell’azienda dove sono stoccati materiali in plastica, stampi in acciaio un macchinario non utilizzato. In quel momento, all’interno fortunatamente non c’era nessuno. Ad accorgersi del fumo che usciva dal tetto del capannone che è staccato dallo stabilimento principale è stato Simone Sgariglia, il titolare che è subito corso ai ripari, allertando i vigili del fuoco e armandosi lui stesso dell’estintore, per poi rendersi conto della portata dell’che ha devastato completamente la struttura.