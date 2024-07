Il Diavolo veste Prada 2 il sequel è in lavorazione e c’è già una trama!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 9 luglio 2024) Preparatevi a tirar fuori dagli armadi i vostri maglioncini cerulei perché Il2 è ufficialmente ilalla Disney! Ebbene sì, uno deipiù attesi sarebbe in dirittura d’arrivo, con la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna in trattative per scrivere lo script del nuovo film. Anche Emily Blunt e Meryl Streep sarebbero in trattative per riprendere i loro ruoli, ma non si sa se anche Anne Hathaway farà parte del cast o no. La notizia è stata diffusa da Puck News e rilanciata da testate come Variety e per il momento non è ancora stato confermato da Disney. Tuttavia, il magazine ha diffuso anche quella che sarebbe ladel film: Miranda Priestly è arrivata al termine della sua carriera e sta affrontando il declino del prestigioso magazine di moda Runway, di cui è direttrice editoriale.