I fari più spettacolari d’Europa | tre di questi sono in Italia

(Di martedì 9 luglio 2024) Per centinaia di anni ihanno protetto i marinai e illuminato la notte tra gli scogli. Oggi la loro utilità è relativa e certamente non richiedono più la presenza costante di un guardiano con il suo occhio vigile. Maedifici unicistrutture curiose che si affacciano sul mare, in postidi solito spazzati dal vento, da cui si gode anche una vista magnifica. Ma qualipiù, monumenti storici la cui bellezza continua a stupire? Moltistati anche riconvertiti in alloggi originali in cui poter trovare solitudine. Gli utenti del potente motore di ricerca di voli e hotel Jetcost hanno scelto i ventipiù suggestivi del Vecchio Continente. Tre di essi si trovano proprio qui in: Capo Spartivento, in Sardegna, il Faro di Capri in Campania e il Faro di Genova in Liguria.