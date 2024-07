Gigi D’Alessio papà per la sesta volta nasce Ginevra | la reazione inaspettata di Stash dei The Kolors

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 9 luglio 2024) Finalmente è nata, lafiglia del celebre cantante: ladisui social è incredibile! Domenica 7 luglio anche la piccola, figlia del celebre cantantee della compagna Denise esposito, ha finalmente visto la luce. Per il cantautore napoletano questa è lache prova l’emozione di diventaree di stringere fra le braccia la propria creatura appena nata.per la: ladi(Fonte: Ansa – Cityrumors.it)A dare l’annuncio sui social ci ha pensato lo stesso, il quale ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale la foto della culla in ospedale. Nel giro di pochissimo tempo sono subito arrivati i commenti di auguri e i like dei fan e di tantissimi altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.