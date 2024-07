Francia il capo dei socialisti Oliver Faure si candida a guidare il governo | Sono pronto Così Mélenchon può finire in un angolo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) Mentre il presidente Emmanuel Macron è in partenza per il vertice della Nato a Washington, a Parigi si comincia a fare sul serio con i negoziati per il post-elezioni. Oggi, martedì 9 luglio, i partiti della coalizione di sinistra del Nuovo Fronte Popolare – veri vincitori del secondo turno – siradunati per deuna strategia. Da una parte c’è chi sostiene la linea intransigente di Jean-Luc, leader de La France Insoumise, che invita a non stringere alleanze con i centristi fedeli a Macron e a fare le cose da sé, anche in assenza di una maggioranza assoluta. Dall’altra parte ciperò le anime più moderate o pragmatiche della coalizione, che non escludono affatto a priori l’idea di cercare alleati anche al di fuori dei confini del Nuovo Fronte Popolare.