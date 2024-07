Fonseca aspetta Morata | Milan vinceremo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) "Arrivo in un club che vuole vincere, ho visto il museo e le coppe: ho l’ambizione di entrare in questa storia, Zlatan mi ha fatto vedere che c’è spazio per nuovi trofei". Ecco, vincere: uno dei verbi ricorrenti nella presentazione di Paulo, ieri mattina a Casa. Clima ufficiale, rispetto all’arrivo di sabato a Malpensa e alla visita immediata aello: ad accompagnare il tecnico portoghese Scaroni, Furlani e Moncada, oltre a Baresi e Massaro. Al suo fianco, Ibrahimovic. Vincere, dunque: come? "Ildeve avere un calcio offensivo, è nel suo Dna. Dobbiamo essere dominanti, coraggiosi, reattivi. Non dare tempo di ragionare agli avversari". Per farlo, serve un centravanti: "È la nostra priorità. Vogliamo giocare negli ultimi 30 metri, serve un giocatore forte negli spazi stretti".