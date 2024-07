Firenze torna il furgoncino che porta il cinema nei quartieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – Aprosegue la corsa delcheilnei varidella città. L'intramontabile Volkswagen Bulli, originale anni Settanta, è il simbolo divenuto ormai noto del progetto, nato in particolare per le periferie otto anni fa, nell'ambito dell'Estate Fiorentina:Tascabile è l’appuntamento atteso dalle comunità di quartiere. Poesia e leggerezza sono lo spirito dell'iniziativa aperta a tutti, per animare l'estate delle periferie: nel Q2 al giardino di Villa Arrivabene, nel Q3 a Sorgane, nel parco di via Tagliamento, nel Q4 a Ugnano in piazza della Crezia, nel Q5 a Brozzi in piazza Primo Maggio. Ogni settimana un film in ognuno dei quattroper quattro settimane diin luglio e agosto: fil rouge di questa edizione il tema del confronto generazionale in film come Mamma o papa? di Riccardo Milani (16/7 Q5), Genitori vs influencer di Michela Andreozzi (30/7 Q5), Il Premio di Alessandro Gassmann, sul rapporto con un padre ingombrante (31/7 Q4), Sconnessi di Christian Marazziti con Fabrizio Bentivoglio dove si racconta lo scompiglio che l’interruzione della connessione Internet genera nei convenuti a una riunione di famiglia (23/7 Q5), Dieci giorni senza mamma con Fabio De Luigi, una divertente commedia per tutta la famiglia (6/8 Q5).