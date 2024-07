Firenze a San Salvi in scena uno spettacolo su Dino Campana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 - È ancora e sempre più Festival Franco Basaglia 100, evento speciale dei Chille de la balanza nell’Estate fiorentina: da tutti ormai riconosciuto come il più importante Festival italiano prodotto in occasione del centenario basagliano.In Franco Basaglia 100 tutte le iniziative iniziano alle ore 21.30 salvo diversa indicazione e sono ad ingresso libero, ma con prenotazione vivamente consigliata: tel/whatsapp 335 6270739 o per mail a [email protected] . Come ormai sempre nei progetti Chille, oltre che nella sede ormai storica dell’ex-manicomio fiorentino, alcuni incontri si svolgeranno presso Biblioteche fiorentine, tra cui la Biblioteca Luzi.Reduci dall’emozionante presenza a Trieste, dove hanno presentato proprio al Teatro Franco e Franca Basaglia nell’ex-manicomio di San Giovanni il loro-omaggio ai Basaglia, i Chille ospitano giovedì 11 luglio unosu