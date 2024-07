Eddie Murphy fa ancora ridere nell' ultimo Beverly Hills Cop?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 9 luglio 2024) Axel Foley è prontoa seminare caos, far sore risolvere casi’amata e odiata. Il quarto capitolo diè su Netflix, ed è un tuffo negli anni ’80., a trent’anni dall’capitolo della saga, si rimette al volante per le vie di Detroit con gli occhiali scuri a goccia, il giubbotto vintage, la hit di Glenn Frey The Heat Is On a palla e quel sorriso inequivocabile a 32 denti da sbirro che si ficca sempre nei guai. A 40 anni dalla sua prima missione (era il 1984 quando uscì il primo), Axel preferisce la strada all’ufficio: «Mi rilasso così!». E non gli ha fatto cambiar idea nemmeno il ruolo di padre: ha una figlia, Jane, avvocata a, con la quale non parla da cinque anni.