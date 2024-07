Dalla maturità al classico al pranzo in riva al mare Una festa dopo 45 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) La classe dei maturandi 1979 del Liceo Carducci, si è ritrovata45al “Principe azzurro“ di Città Giardino. "È stata una bella occasione – commentano – per ricordare i giorni lontani sui banchi e per constatare che il tempo non ha scalfito la nostra coriacea scorza". Serena Franceschini, Guido Ghiselli, Cristiana Bertolli, Riccardo Orlandi, Sonia Maffei, Angela Rosi, Antonio Brocchini, Anna Maccari, Patrizia Caselli, Simona Pardini, Luca Maestripieri, Andrea Palestini, GiovLucchesi si sono dati appuntamento all’estate 2029 per festeggiare i 50di!.