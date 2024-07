Clelia Ditano e il funerale pagato da Steven che non la conosceva | Ho rivissuto la morte di mia sorella Kimberly

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Fasano (Brindisi), 9 luglio 2024 - “Ho abbracciato Giuseppe, il padre di. Quando ho letto di quella ragazza precipitata nel vano dell’ascensore a Fasano (Brindisi), mi sono commosso profondamente. Ho ripensato a mia, aveva solo 19 anni quando è morta, 4 anni fa. E così, senza conoscerla, ho deciso di aiutare la sua famiglia. L’altra sera sono andato a casa dai genitori, abbiamo pianto. In questi giorni mi sono chiesto perché il mio gesto, che viene dal cuore, abbia provocato così tanta meraviglia”.Parpanesi è stato messo alla prova dalla vita e ha deciso di trasformare il dolore in solidarietà. Fa il tatuatore a Mesagne, nel Brindisino. Lo abbiamo raggiunto al telefono., come hanno reagito i genitori di? “Ci siamo guardati negli occhi, abbiamo parlato, ci siamo abbracciati.