Cimitero nel degrado | Non si vedono le tombe

(Di martedì 9 luglio 2024) "Una situazione indecente. Sono venuto a onorare i miei cari e invece mi ritrovo in una selva oscura". Si fa anche fatica a distinguere le, a individuarle: l’erba è talmente alta che si fa fatica a vedere cosa si nascode dietro. Questa la situazione deldi via Emilia Ospizio, in cui si è imbattuto ieri Werther Govi. Era andato al camposanto del quartiere Ospizio, ieri mattina, per ricordare i suoi cari e portare un omaggio sulle loro, si è invece trovato a dover ’combattere’ con l’erba altissima e la vegetazione incolta. Certo non si sarebbe aspettato una cosa simile. "Uno scenario indecente – commenta Govi, cittadino reggiano doc –. Se penso a quanti soldi vengono sperperati per le cose inutili Qui invece, in quello che dovrebbe essere un luogo di culto e di rispetto, viene lasciato tutto allo sbando.