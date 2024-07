Caso Alex Marangon in un video si vede il giovane scappare

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 9 luglio 2024), in unsiildall’Abbazia dove si è tenuta la cerimonia sciamanica Un nuovo elemento sarebbe emerso nelle indagini sulla morte di, ilmorto dopo un rito sciamanico nell’abbazia di Santa Bona a Vidor (Treviso). Secondo il “Gazzettino” sono al vaglio degli inquirenti le immagini di quattro telecamere di sicurezza comunali, in cui un uomo, molto probabilmente, scappa dall’abbazia, seguito da due ombre, che sarebbero i curanderos colombiani che stavano partecipando alla stessa cerimonia. I due curanderos sarebbero tornati già in Colombia, ma l’organizzatore del rito nell’abbazia, Andrea Zuin, assicura che sono pronti a collaborare con la giustizia. La morte diresta ancora un giallo da risolvere, con molti interrogativi sia sulla dinamica della morte – l’autopsia ha rilevato ferite da arma contundente sul corpo del– che per un buco di tre ore da ricostruire.